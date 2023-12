Rafał Kasprów, Prezes Zarządu Synthos Green Energy S.A. (OSGE) podkreślił natomiast, że dla Polski rozpoczyna się właśnie nowa era.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na wnioski OSGE prowadzi już postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni jądrowych w technologii BWRX-300. Pierwsze dotyczy budowy reaktorów o mocy do 1300 MWe w Ostrołęce, drugie - reaktorów o mocy do 2000 MWe w lokalizacji Włocławek, a trzecia - dla 1300 MWe w Stawach Monowskich.

BWRX-300 to projekt GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH) - joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi. Należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc - 300 MWe jest zaliczany do tzw. SMR - małych reaktorów modułowych. Pierwszy taki reaktor ma powstać dla OPG w kanadyjskiej elektrowni jądrowej Darlington. Kolejny, zgodnie z planami OSGE - ma powstać w Polsce do końca dekady.