Jest akt oskarżenia wobec 10 byłych dyrektorów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych z południa Polski - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To koniec jednego z głównych wątków śledztwa w aferze korupcyjnej w krakowskim Sądzie Apelacyjnym.

Według prokuratury, dyrektorzy sądów działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudziła z krakowskiego sądu 30 mln złotych. Chodziło o fikcyjne umowy na zlecenia, których w praktyce nie wykonywano.

Podejrzani mieli też przyjmować łapówki za przychylność w zlecaniu usług podmiotom zewnętrznym - od kilku do ponad 200 tysięcy złotych.

Na ławie oskarżonych zasiądą Roman P. - były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Edward K. - były dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach, Jacek G. - były dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnowie, Józef K. - były dyrektor Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Bolesław R. - były dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie, Mirosław S. - były dyrektor Sądu Rejonowego w Zakopanem, Andrzej Cz. - były dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Mariusz B. - były dyrektor Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Mateusz W. - były dyrektor Sądu Rejonowego w Olkuszu.

W toku śledztwa ustalono ponadto, że oskarżeni dyrektorzy sądów, wspólnie z innymi osobami, brali udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy w kwotach od co najmniej 4 tys. złotych do co najmniej 231 500 złotych. Dochodziło do tego poprzez podpisywanie fikcyjnych umów oraz poświadczających nieprawdę rachunków potwierdzających ich realizację, a także posługiwanie się tymi dokumentami.

Łączna kwota zarzutów stawianych oskarżonym dotyczących tzw. prania brudnych pieniędzy wynosi 863 950 złotych.

W toku prowadzonego śledztwa na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie oskarżeni dziś dyrektorzy sądów zostali zatrzymani 27 listopada 2017 roku.

Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 10 tys. złotych do 200 tys. złotych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Łączna kwota poręczeń majątkowych zastosowanych wobec oskarżonych wynosi 835 tys. złotych.

Na poczet grożących oskarżonym kar, przepadku korzyści uzyskanych z przestępstwa, obowiązku naprawienia szkody oraz innych sankcji o charakterze finansowym dokonano zabezpieczeń majątkowych, które łącznie są zbliżone do strat, jakie na skutek przestępczej działalności tych oskarżonych poniósł Sąd Apelacyjny w Krakowie. Łącznie zabezpieczono majątek oskarżonych byłych już dyrektorów sądów o równowartości 687 420 złotych.

W sumie w postępowaniu zarzuty usłyszały już 34 osoby.

