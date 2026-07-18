Jedziesz nad morze? Uwaga na potężne utrudnienia na A1

RMF24

Na autostradzie A1 w Kozłowie w województwie kujawsko-pomorskim po wypadku auta osobowego występują utrudnienia. Zablokowany jest pas szybki w kierunku Gdańska.

Korki na A1

Dyżurna z bydgoskiego oddziału GDDKiA Arleta Morgut poinformowała, że do uderzenia auta osobowego w bariery doszło na 180 km. A1 w kierunku Gdańska. Lewy pas jest zablokowany.

Kierowcy mogą się spodziewać utrudnień pomiędzy węzłami Włocławek Zachód i Ciechocinek, bo ruch na A1 z uwagi na letnie wyjazdy nad morze jest duży.

Utrudnienia mogą potrwać ok. dwóch godzin, czyli do godz. 16.

Nie ma jeszcze informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.

Z powodu remontów korkuje się też na trasie między Trójmiastem a Toruniem - w obu kierunkach.

Problemy czekają kierwców nie tylko na A1, ale również na S7. Powstał tam korek wypadku na wysokości węzła Gdańsk Lipce. Na jezdni w stronę Elbląga i dalej Warszawy zderzyły się cztery samochody. Ruch odbywa się tam jednym pasem.