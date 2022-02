Władze Gdańska zapowiedziały dziś podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej. Wejść w życie może najwcześniej 1 czerwca, ale już wiadomo jak wzrosnąć mają ceny biletów. Zlikwidowane mają też zostać niektóre rodzaje biletów.

Zdj. ilustracyjne / Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl / Materiały prasowe

Zgodnie z zapowiedzianymi dziś zmianami zlikwidowane mają zostać bilety okresowe na kursy od poniedziałku do piątku oraz bilety jednorazowe - zwykłe, na pojedynczy przejazd.

W zamian bilet czasowy ma obowiązywać dłużej. Czas przejazdu na takim bilecie ma zostać wydłużony z godziny do 75 minut. Jego cena jednak wzrośnie z 4,40 zł do 4,80 zł. To o złotówkę więcej w porównaniu do aktualnej ceny jednorazowego przejazdu.

Bilet okresowy, uprawniający także do przejazdów pociągami SKM i PolRegio, zdrożeć ma o 10 zł, czyli kosztować ma 109 złotych. To już 19 złotych więcej niż, cena likwidowanego biletu okresowego, na którym można jeździć w dni powszednie.

Władze miasta tłumaczą podwyżkę między innymi inflacją, rosnącymi cenami paliwa i prądu czy wyższymi kosztami pracy.

Zmiany mogłyby wejść w życie najwcześniej pierwszego czerwca. Potrzebna w tym celu jest między innymi uchwała Rady Miasta czy uzgodnienia w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.