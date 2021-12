56-letni mieszkaniec Jawora (woj. dolnośląskie) oddał do apteki leki do utylizacji. Nie wiedział, że w opakowaniu - zamiast medykamentów - znajdowała się złota biżuteria należąca do jego zmarłego ojca. Dzięki uczciwości farmaceutki i sprawnym działaniom dzielnicowego rodzinna pamiątka wróciła do prawowitego właściciela.

