Aż 4 mln 4 00 tys. pielgrzymów przybyło na Jasną Górę w 2019 roku. To o 100 tysięcy więcej niż rok temu. Rośnie też liczba pielgrzymów pieszych. Na Jasną Górę przyszło w tym roku 300 pieszych pielgrzymek, a w nich 133 tys. osób. To więcej wzrost o 45 pielgrzymek i 9 tys. pielgrzymów – wynika ze statystyk Biura Prasowego Jasnej Góry.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W 2019 roku w 190 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział 752 tys. 360 osób. Najliczniejsze pielgrzymki to m. in.: Rodzina "Radia Maryja", Motocykliści, Odnowa w Duchu Świętym, Anonimowi Alkoholicy, Rolnicy, Ludzie Pracy, Koła Żywego Różańca, Szkoły im. Jana Pawła II.

Na Jasną Górę przyszło też aż 300 pieszych pielgrzymek, uczestniczyło w nich 133 tys. osób. Warto zauważyć, że do sanktuarium dotarto także: 11 tys. 250 osób w pielgrzymkach rowerowych, 413 osób w pielgrzymkach biegowych, 25 ułanów w pielgrzymkach konnych i 181 osób na rolkach.

Hierarchowie w Częstochowie

Na Jasną Górę, oprócz polskich kardynałów, arcybiskupów i biskupów, przybyło też 37 hierarchów z 18 państw świata. To m. in. kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów; kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy; abp Jan Romeo Pawłowski, Delegat ds. Nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej i abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Jak podkreślają ojcowie Paulini, którzy opiekują się sankutarium, pielgrzymi bardzo chętnie przystępują do sakramentów. Jasnogórscy spowiednicy poświęcili pielgrzymom 27 462 godziny służąc w konfesjonale, kapłani odprawili 50 916 Mszy świętych.

To wielka radość, że Polacy są tak mocno przywiązani do Matki Bożej, traktują ją jak swoją matkę, dlatego tak licznie ją odwiedzają, by powierzać Maryi swoje życie i sprawy. Naszą bliskość z Matką Bożą podkreślił papież Franciszek mówiąc, że na Jasnej Górze, pod matczynym spojrzeniem Maryi, można zrozumieć duchowy sens pielgrzymowania narodu polskiego - powiedział o. Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry.