W Gdańsku zaczyna się Jarmark św. Dominika. Ten najstarszy Jarmark w Polsce organizowany jest już od 759 lat. Do 18 sierpnia miastem rządzić będą kupcy, a wiele jego uliczek w historycznych centrum zmieni swój charakter.

Tradycyjny Jarmark św. Dominika na ul. Mariackiej w Gdańsku / Dominik Kulaszewicz / PAP

Ceremonia otwarcia Jarmarku ruszy w samo południe na Długim Targu. Od lat biorą w niej udział władze miasta, ale także przedstawiciele zakonu dominikanów, który ma w Gdańsku swój klasztor. Oficjalnie rozpoczęcia wydarzenia obwieści odegranie specjalnego hejnału, składającego się dokładnie z 759 nut. To nawiązanie do wieku Jarmarku św. Dominika. Co roku do hejnału dopisywana jest jedna nuta. Utwór wspólnie wykona 16 trębaczy, a także miejska carillonistka. Później władze Gdańska - zgodnie z tradycją - przekażą kupcom klucze do bram miasta.

Jarmark trwać będzie w sumie przez 23 dni i obejmie łącznie 19 ulic w historycznym centrum miasta. W tym roku jednak jest kilka istotnych zmian organizacyjnych i kupcy pojawią się również w nowych lokalizacjach. Chociażby na ulicy Długie Ogrody, na którą przenoszą się kolekcjonerzy antyków i rzadkich przedmiotów. Na ulicy Grobla I natomiast funkcjonować będzie Dziecięcy Pchli Targ i kulinarna stacja "Na słodko". Tę znaleźć będzie można również przy Placu Kobzdeja. Stacje "Kuchnie świata" natomiast działać będą na Ołowiance i w Parku Świętopełka. Stacje "Kuchnia Polska" i "Food Trucki" funkcjonować mają natomiast na wspomnianych już Długich Ogrodach. Stoiska z przysmakami regionalnymi i produktami tradycyjnymi, a także kramy z rzemiosłem i pracami artystów pozostają w dotychczasowych lokalizacjach.

Aby móc bez problemów poruszać się po ogromnym terenie Jarmarku św. Dominika, warto sięgnąć do przewodnika. Dostać będzie można je w jarmarkowych punktach informacji, które funkcjonować mają w 4 miejscach: obok słynnej Fontanny Neptuna na Długim Targu, obok Wielkiej Zbrojowni na początku ulicy Piwnej, na ulicy Długie Ogrody oraz na Ołowiance. W tym roku do Gdańska przyjeżdżają wystawcy z 12 krajów. Najwięcej oczywiście z Polski, ale będą to też kupcy z Austrii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Indii, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Nowością w tym roku będzie również "Stacja ekonomia społeczna". Funkcjonować ma na Placu Kobzdeja między 3 a 11 sierpnia. Tworzyć będą ją przedsiębiorcy społeczni z terenu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdyni-Sopot. Chodzi o fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i inne organizacje, które przeznaczają swoja zyski na działalność społeczną. Choćby na tworzenie miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami czy dla uchodźców lub imigrantów. Korzystając z ich oferty, będzie można wesprzeć cele ich działalności.

Tegoroczny Jarmark św. Dominika będzie jednak skromniejszy - choćby pod względem liczby kramów i stoisk. Przez lata było ich 1000, w tym roku ma być ich 750. Organizatorzy tłumaczą to między innymi zwiększaniem jakości ofert ze strony kupców, ale także ukłonem w stronę mieszkańców miasta. Chodzi o to by minimalizować przeróżne utrudnienia, które w związku z Jarmarkiem dotykają mieszkańców. Zrezygnowano także z organizacji dużych koncertów, które zastąpią różnorodne, ale o mniejszej skali, wydarzenia kulturalne.

Poniżej mapa:

