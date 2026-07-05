Początek sezonu grzybowego: Kiedy pojawiają się pierwsze grzyby?
Miłośnicy leśnych wędrówek z koszykiem dobrze wiedzą, że sezon na grzyby nie zaczyna się w jednym, ściśle określonym dniu każdego roku. Wszystko zależy od warunków atmosferycznych. Przełom czerwca i lipca to czas, kiedy w lasach można znaleźć pierwsze grzyby jadalne, zwłaszcza jeśli poprzedzające tygodnie obfitowały w opady deszczu, a temperatura utrzymywała się na umiarkowanym poziomie. Wczesne lato jest więc okresem, w którym warto zacząć sprawdzać swoje ulubione miejscówki.
Jednak prawdziwy wysyp grzybów przypada zwykle na sierpień i wrzesień – to wtedy warunki są najbardziej sprzyjające, a lasy zapełniają się zarówno grzybiarzami, jak i dorodnymi okazami. Warto jednak pamiętać, że już w lipcu można liczyć na ciekawe znaleziska, zwłaszcza podczas porannych wypraw, gdy grzyby są jeszcze świeże po nocnej rosie.
Jakie grzyby można znaleźć w lipcu w polskich lasach?
Lipiec to miesiąc, w którym w lasach pojawia się coraz więcej grzybów. Najczęściej spotykane są wtedy:
- Borowik szlachetny (prawdziwek): Ten ceniony przez grzybiarzy gatunek można znaleźć od czerwca aż do późnej jesieni. Rośnie zarówno w lasach mieszanych, jak i iglastych czy liściastych, najczęściej na dobrze oświetlonych obrzeżach. Borowik szlachetny to źródło witamin, minerałów i białka.
- Podgrzybek brunatny: Występuje od czerwca do listopada, szczególnie pod sosnami i świerkami. Jest niezwykle uniwersalny w kuchni – nadaje się do suszenia, marynowania i mrożenia.
- Maślak zwyczajny: Charakterystyczny grzyb o intensywnym kolorze, rosnący wyłącznie w lasach iglastych, głównie w pobliżu sosen. Doskonały do duszenia, smażenia i marynowania.
- Kurka (pieprznik jadalny): Kurki zaczynają pojawiać się już w czerwcu i można je zbierać aż do października. Najczęściej rosną pod liśćmi i mchem w sąsiedztwie drzew iglastych. Są cenione za aromat i bogactwo składników odżywczych.
- Mleczaj rydz: Uznawany za jeden z najszlachetniejszych grzybów. Ma pomarańczowy lub rudo-czerwony kapelusz i pojawia się w lasach liściastych oraz świerkowych.
- Koźlarz babka: Spotykany od lipca do listopada w różnych typach lasów, a także w parkach i ogrodach. Jadalny jest jedynie jego kapelusz, który kryje w sobie smaczny miąższ.
- Czubajka kania: Rośnie w lasach iglastych, liściastych i mieszanych, często w pobliżu buków. Jadalny jest tylko kapelusz, który można przygotowywać na wiele sposobów, np. smażony w panierce.
O czym warto pamiętać podczas zbierania grzybów?
Grzyby to owocniki wyrastające z grzybni, która ukryta jest pod powierzchnią ziemi. Grzybnia żyje w symbiozie z korzeniami drzew, co umożliwia jej prawidłowy rozwój. Z tego powodu należy dbać o to, by nie uszkadzać grzybni podczas zbierania grzybów.
Wielu grzybiarzy zastanawia się, czy lepiej wycinać grzyby nożem, czy wykręcać je z podłoża. Obie metody są akceptowalne – ważne, by nie niszczyć grzybni i po zebraniu grzyba przykryć miejsce ściółką, co zapobiega wysychaniu grzybni i sprzyja dalszemu rozwojowi.
Przed każdą wyprawą warto przypomnieć sobie, jak wyglądają najbardziej trujące gatunki grzybów. Nawet osoby z dużym doświadczeniem powinny zachować czujność i w razie wątpliwości skonsultować się z ekspertem. W wielu miejscowościach działają punkty konsultacyjne lub skupy grzybów, gdzie można uzyskać fachową pomoc.
Gdzie szukać grzybów? Najlepsze miejsca i warunki
Najlepszy czas na grzybobranie przypada na połowę lata i jesień, kiedy po opadach deszczu i przy umiarkowanych temperaturach lasy obfitują w grzyby. Grzyby nie lubią chłodnych nocy, ale ciepło i wilgoć to ich sprzymierzeńcy.
- Podgrzybki najłatwiej znaleźć w lasach sosnowych, liściastych i mieszanych, szczególnie na wilgotnym, trawiastym podłożu.
- Borowiki warto wypatrywać pod sosnami i świerkami, gdzie najchętniej rosną.
- Koźlarze pojawiają się w lasach liściastych i mieszanych, najczęściej pod topolami, brzozami, osikami i grabami.
Warto pamiętać, że konkurencja wśród grzybiarzy jest duża, dlatego poranne wyprawy zwiększają szansę na udane zbiory. Grzyby szybko schną w słońcu, a najbardziej dorodne okazy znikają z lasu jako pierwsze.
ZOBACZ TAKŻE: