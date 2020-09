W pierwszych dniach trwającego 25. jubileuszowego Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju wiele mówi się o bezpieczeństwie w górach. Przedstawiciele Sudeckiej Grupy GOPR szkolili uczestników Festiwalu w zakresie bezpiecznego poruszania się w górach na rowerze.

Zdjęcie ilustracyjne / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Według ratowników GOPR najważniejsze są trzy elementy - zdrowy rozsądek, czyli właściwe dobranie trasy do własnych możliwości kondycyjnych, przygotowanie samego roweru i osprzętu oraz rozpoznanie terenu wycieczki.



Audio Jak bezpiecznie poruszać się rowerem w górach? Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak bezpiecznie poruszać się rowerem w górach?



Niezbędnym wyposażeniem każdego rowerzysty musi być też naładowany smartfon wyposażony w aplikację RATUNEK. Jak podkreśla Łukasz Pokorski z Sudeckiej Grupy GOPR, zgłoszenie wypadku poprzez tę aplikację daje precyzyjnie najważniejszą informację dla ratowników o lokalizacji poszkodowanego. Bardzo ważne jest także zabezpieczenie miejsca wypadku, tak, by uniknąć kolejnych kolizji rowerowych i groźby kolejnych ofiar.

Nowym zjawiskiem, które pojawiło się na szlakach górskich jest pojawianie się rowerów elektrycznych. Mało doświadczeni rowerzyści, którzy do tej pory nie wybierali górskich szlaków teraz coraz częściej pojawiają się na nich i stanowią istotne zagrożenie. Ratownicy zwracają uwagę na to, by poznać technikę jazdy rowerem górskim z napędem elektrycznym, bo ona znacząco różni się od techniki jazdy zwykłym rowerem.

Festiwal górski w Lądku-Zdrowiu trwa do 20 września. Wydarzenia na Festiwalu można także śledzić on-line.