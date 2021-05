Nie żyje Jacek Starościak, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Miasta Gdańska. Zmarł w sobotę, 8 maja, po ciężkiej chorobie. Miał 73 lata. "Gdańsk stracił postać wielkiego formatu i dobrego człowieka" - podkreśla obecna prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem Gdańska Jacek Starościak został - zgodnie z ówczesną ordynacją - głosami Rady Miasta Gdańska w sierpniu 1990 roku. Funkcję tę pełnił do 14 czerwca 1991. W tym samym roku przeszedł na stanowisko dyrektorskie do Kancelarii Prezydenta RP.



Od 1995 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m.in. jako konsul generalny RP w Londynie (1996-1998) i radca ministra. W latach 1998-2002 pracował w Sztokholmie na stanowisku szefa Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego, a następnie w Departamencie Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych MSZ.



W 2003 Jacek Starościak przewodniczył Komitetowi Krajowych Koordynatorów w ramach polskiej prezydencji w Inicjatywie Środkowoeuropejskiej. W 2003 został zatrudniony w Banku Pekao; od 2008 do 2013 był dyrektorem biura zarządzania ryzykiem braku zgodności w tej instytucji.

"Swoim życiorysem obdzielić mógłby co najmniej kilku innych"

"Ostatni raz widzieliśmy się rok temu w maju, kiedy skromnie, ale wspólnie, świętowaliśmy 30 lat samorządności w Polsce. Jacek Starościak zawsze życzliwy, oddany naszemu miastu, nawet gdy sprawował obowiązki w Warszawie. Swoim życiorysem obdzielić mógłby co najmniej kilku innych" - tak Jacka Starościaka we wpisie na Facebooku wspomina obecna prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. "Gdańsk stracił postać wielkiego formatu i dobrego człowieka" - podkreśla.

Księga kondolencyjna będzie wystawiona w siedzibie Rady Miasta Gdańska w poniedziałek, 10 maja, od godziny 12.