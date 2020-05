Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Jacek Sasin. Wicepremier i minister aktywów państwowych odpowie na pytania o kolejny etap znoszenia obostrzeń – tym razem rząd planuje znieść obowiązek noszenia maseczek na otwartych przestrzeniach, możliwe ma być też pójście do kina i teatru – niestety, w dużo mniejszym gronie niż przed pandemią.

Wicepremier Jacek Sasin / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Nasz gość odpowie też na pytania o sytuację w górnictwie, w którym wciąż trwa kryzys wywołany koronawirusem. Górnicy obawiają się o swój los, i to nie tylko pod względem zdrowotnym. Sen z powiek spędza im perspektywa zamknięcia kopalń i grupowych zwolnień. Co na to minister odpowiedzialny za większą część spółek górniczych?

Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl w środę o 8:02!



/