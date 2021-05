W województwie śląskim już w kilkunastu miejscach przekroczone zostały stany ostrzegawcze na rzekach. Powodem są utrzymujące się, intensywne opady deszczu.

Opady deszczu w Polsce / Albert Zawada / PAP

Najtrudniejsza sytuacja jest na południu regionu, czyli w Beskidach i na Podbeskidziu oraz w zachodniej części województwa. Na górskich rzekach stany ostrzegawcze przekroczone są o kilkadziesiąt centymetrów.

Podobnie jest na Odrze - od Chałupek, przez Krzyżanowice po Racibórz. W każdym z tym miejsc rzeka ma odpowiednio ponad 3, ponad 4 i ponad 5 metrów głębokości. Niestety poziom wody nadal tam rośnie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Deszcze, burze i grad. Prognoza pogody na wtorek



Jak szybko wzrasta poziom rzek widać na Wiśle w Jawiszowicach na granicy Śląska i Małopolski. Wczoraj przed południem do stanu ostrzegawczego brakowało tam kilkudziesięciu centymetrów, dziś jest to już ponad metrowe przekroczenie, a poziom rzeki w tym miejscu to 5,5 metra.

Pogoda daje się we znaki kierowcom. Od rana policja odnotowała w regionie ponad 30 kolizji i stłuczek i ciągle napływają nowe zgłoszenia.





Z prognoz wynika, że we wtorek deszcz będzie padał nieprzerwanie, miejscami bardzo intensywnie. Służby kryzysowe śląskiego wojewody wydały właśnie ostrzeżenie w tej sprawie. Szczególnie mocno deszcze ma padać w Beskidach.