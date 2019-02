Biotworzywo składające się głównie ze skrobi wynaleźli chemicy z Politechniki Gdańskiej. Może ono służyć np. do wyrobu jednorazowych naczyń, które, po użyciu i zakompostowaniu, ulegną biodegradacji. Uczelnia szuka producentów chętnych do wykorzystania wynalazku.

Zdjęcie ilustracyjne. / pixabay.com / Pixabay

Nowy, innowacyjny materiał został wynaleziony w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pracował nad nim, złożony z pracowników oraz studentów, zespół kierowany przez prof. Helenę Janik.



Formuła biotworzywa oparta jest na innowacyjnej kompozycji złożonej głównie z termoplastycznej skrobi uzyskiwanej z mąki ziemniaczanej oraz biopolimeru o nazwie polilaktyd, który - podobnie, jak skrobia, jest całkowicie biodegradowalny.



Prace nad doskonaleniem formuły biotworzywa trwały kilka lat. W tym czasie testowano właściwości kompozytów, na które składały się - dobierane w różnych proporcjach, skrobie, poliaktyd oraz inne dodatki.



W końcu naukowcom udało się uzyskać biotworzywo, z którego można będzie ukształtować produkty o bardzo różnej formie. jego właściwości pozwalają na tworzenie przedmiotów na tyle wytrzymałych, żeby mogły służyć do jednorazowego użytku, a przy tym całkowicie biodegradowalnych. Po użyciu wykonany z tego materiału przedmiot może być wrzucony do kompostu, gdzie się rozłoży.



Właściwości biotworzywa potwierdzone zostały badaniami, które przeprowadzono w akredytowanych laboratoriach.



Opracowany przez gdańskich naukowców materiał został objęty ochroną patentową na terenie Polski, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.



Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej poszukuje właśnie przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem biotworzywa.



Pracujący w Centrum broker innowacji Robert Bajko, w rozmowie z PAP zaznaczył, że w przypadku tego materiału nie ma konieczności inwestowania w nowy park maszynowy czy generalnie wprowadzania jakichkolwiek zmian w urządzeniach, które dotąd służyły na przykład do produkcji naczyń jednorazowych z tworzyw sztucznych. Bajko podkreślił, że materiał został pod tym kątem przetestowany w jednej z firm prowadzących produkcję plastikowych przedmiotów, a testy wypadły pomyślnie.



Jak powiedział PAP Bajko, Centrum czeka na kontakt od przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem biotworzywa. Nie chodzi nam o to, żeby sprzedać nasz produkt jakkolwiek, ale aby to zrobić z jak największym pożytkiem dla społeczeństwa - takie cele przyświecają jednostce, w której pracuję - zaznaczył.



Dodał, że z każdym zainteresowanym pracownicy Centrum przeprowadzą rozmowę. Kiedy okaże się, że dany przedsiębiorca spełnia stawiane przez jednostkę warunki, strony będą mogły podjąć negocjacje dotyczące opłat licencyjnych. Zazwyczaj opierają się one na opłacie wstępnej plus opłacie stanowiącej procent od przychodu - powiedział Bajko, dodając, że druga z tych opłat jest uzależniona od wielu zmiennych, ale wynosi ona co najmniej 5 proc. od przychodów.



Broker przypomniał, że gdańskie biotworzywo otrzymało złoty medal na 114. Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine", które odbyły się w 2015 r. w Paryżu. Podczas imprezy zaprezentowano około 550 innowacyjnych rozwiązań, w tym 26 z Polski.