W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla wszystkich powiatów województwa Podlaskiego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W czasie burz na tym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy słaby grad.

Wystąpienie zjawisk IMGW prognozuje w przedziale czasowym od godz. 13.30 do godz. 21.30. Ryzyko pojawienia się burz wynosi 80 proc.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w tym obszarze, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów IMGW.