​Drogi i chodniki w województwie łódzkim mogą być oblodzone. Lokalnie będzie ślisko - poinformowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Poranne prognozy pogody dla województwa łódzkiego zawierają ostrzeżenie IMGW o możliwym oblodzeniu. Komunikat dotyczy całego regionu.

Na obszarze województwa łódzkiego w ciągu nocy temperatura powietrza spadła poniżej 0 st. C zarówno na wysokości 2 m n.p.g. jak przy gruncie. W wielu miejscach pojawiło się oblodzenie jezdni oraz chodników. Wobec przewidywanej temperatury powietrza w ciągu dnia od -1 st. C do 1 st. C nadal lokalnie będzie ślisko - przekazał rano synoptyk Lech Buchert.