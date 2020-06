Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem, które w niedzielę mogą wystąpić w dziewięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, opolskim i śląskim. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Jak czytamy na stronie internetowej IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować m.in. straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



Dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.





Dla łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.



Instytut przestrzega, że należy się spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.



"Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - czytamy.

Burzowa niedziela i poniedziałek

Polska jest w zasięgu rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami nad Skandynawią i Morzem Północnym. Południe i centrum kraju znajdują się w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Dzielnice zachodnie kraju pozostają w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Nad pozostałą część Polski napływa z południa ciepłe powietrze polarne morskie, a w ciągu dnia nad krańce południowo-wschodnie dotrze masa pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 995 hPa i będzie się wahać.



W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 18st., 19 st. na zachodzie do około 24 st. w centrum kraju i 28 st. na południowym wschodzie, w dolinach górskich i miejscami nad morzem od 16 st. do 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.



W nocy na północnym zachodzie pogodnie i bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, głównie przelotne, we wschodniej połowie kraju oraz początkowo na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie burze, lokalnie z gradem. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Nad ranem gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 10 st. do 15 st., miejscami na wschodzie do 16 st. Wiatr na ogół słaby, tylko w czasie burz silniejszy, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane i duże, tylko rano na północnym zachodzie małe. Miejscami przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju burze, gdzieniegdzie z ulewami i gradem. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 25 mm, lokalnie możliwe opady do 30 mm. Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 14 st. do 19 st., w centrum około 20 st., 22 st. na krańcach wschodnich do 27 st., w dolinach sudeckich i lokalnie nad morzem 13 st.. Wiatr na ogół słaby, tylko w czasie burz silniejszy, z kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.