​Ponad 112 tysięcy zdjęć zrobiły w ubiegłym roku warszawskie fotoradary - tak wynika z najnowszego raportu Inspekcji Transportu Drogowego, do którego dotarł reporter RMF MAXXX Przemek Mzyk. W porównaniu do danych z 2020 roku , to mniej o ponad 10 tysięcy wykroczeń.

