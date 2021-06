Prawie 400 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez funkcjonariuszy administracji skarbowej i CBŚP. Zatrzymano 4 osoby podejrzane o wystawienie fałszywych faktur na kwotę ponad 2 miliardów złotych.

/ foto. Policja /

Grupa, którą kierował 60-letni Zbigniew D., działała w latach 2015 - 2019 na terenie całego kraju.

Podejrzani stworzyli tak zwaną "hurtownię faktur". Fikcyjne spółki wystawiały fałszywe faktury w obrocie paliwami.

Do tych firm rekrutowano na słupy osoby, które godziły się udostępnić swoje dane do dokumentacji finansowej. Wykorzystywano też do tego podrobione włoskie paszporty.

Grupa wystawiła ok. 5000 faktur na łączną kwotę ponad 2,06 miliarda zł, a w wyniku ich działalności Skarb Państwa stracił co najmniej 387 mln zł.

Klientami "hurtowni faktur" był krąg "zaufanych osób z branży paliwowej", prowadzących niewielkie sieci stacji paliwowych. Sprzedawali oni na stacjach benzynowych olej smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy.

Dla uwiarygodnienia część należności była wpłacana na konta spółek słupów, by zaraz potem w gotówce wracała do wpłacających.

Zatrzymanym za tak zwaną "zbrodnię vatowską" grozi 25 lat więzienia.