"Chciałbym zaapelować do polskiego rządu, żeby jak najszybciej doprowadził do tego, byśmy w polskich aptekach mieli wystarczającą ilość szczepionek dla tych, którzy chcą zaszczepić się na grypę sezonową. To jest rzecz, która naprawdę może uratować ludziom życie" – stwierdził lider Stowarzyszenia Polska 2050 Szymon Hołownia. Według niego, mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie chcący zaszczepić się na grypę odchodzą z aptek z kwitkiem. "To paranoja, na którą państwo nie może sobie pozwolić" - ocenił.

