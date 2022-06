Holandia nie zagłosuje „za” polskim KPO na radzie ministrów finansów UE. Z kolei niektóre kraje zamierzają dodać do swojej pozytywnej oceny deklaracje, mówiące o konieczności wnikliwej oceny tego, jak polskie władze wypełniają zobowiązania dotyczące niezależności sądownictwa.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Nie spodziewamy się jednak problemów z akceptacją polskiego KPO, gdyż głosowanie odbywa się większościowo" - zapewniają źródła w Radzie UE.

Holandia i Szwecja już tydzień temu zgłaszały zastrzeżenia w związku z polskim KPO ze względu na - wciąż ich zdaniem - nierozwiązane kwestie praworządności. Holandia po dzisiejszej burzliwej dyskusji w swoim parlamencie na temat polskiego KPO zamierza wstrzymać się od głosu. Grupa holenderskich posłów opozycji próbowała uchwalić rezolucję wzywającą rząd do głosowania przeciw polskiemu KPO, jednak rezolucja ta nie zdobyła większości.

"Holenderski rząd uważa, że polski KPO jest bardzo dobry w kwestiach dotyczących klimatu, natomiast kamienie milowe dotyczące powrotu do orzekania odsuniętych sędziów są za słabe" - przekazał dziennikarce RMF FM unijny dyplomata. Jak wyjaśnił, chodzi o to, że nie ma od razu wymogu przywrócenia do orzekania sędziów, a jedynie jest tam procedura odwoławcza.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, takie kraje jak Szwecja, Dania, Belgia czy Niemcy zamierzają natomiast zagłosować "za" polskim KPO, jednak dołączą specjalną deklarację, która będzie mówić o konieczności wnikliwej oceny wypełniania przez polskie władze zobowiązań zapisanych w kamieniach milowych i kontynuowaniu wysiłków w kwestiach praworządności. Jest to grupa krajów, która zawsze zabierała głos podczas wysłuchań Polski w Radzie UE w kwestii łamania praworządności.

Unijny dyplomata powiedział ponadto dziennikarce RMF FM, że Polska zasygnalizowała UE, że gotowa jest zgodzić się na minimalny 15 proc. podatek od wielkich korporacji. Przypomnijmy, że Polska wetowała ten podatek, nieoficjalnie uzależniając swoją zgodę od akceptacji KPO. Rozmówca dziennikarki RMF FM stwierdził, że problemem teraz są niespodziewanie Węgry, które zaczęły zgłaszać zastrzeżenia.

Jeszcze dzisiaj ma zapaść decyzja, czy w ogóle polski KPO i sprawa podatku będą na agendzie Rady ministrów finansów UE w piątek 17 czerwca. "Francuska prezydencja wpisała te punkty na razie jako "możliwość" - wyjaśnia rozmówca RMF FM.