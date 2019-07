W związku z burzami, jakie przechodziły w Poniedziałek nad Polską w całym kraju trwa usuwanie skutków nawałnic. Większość akcji strażaków dotyczy usuwania powalonych przez wichurę drzew i połamanych konarów oraz odpompowywania wody z zalanych piwnic.

Ponad 60 strażackich interwencji w woj. podkarpackim

W związku z burzami, jakie przeszły nad woj. podkarpackim, strażacy interweniowali ponad 60 razy.

Jak poinformował w poniedziałek wieczorem dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, najwięcej interwencji strażaków odnotowano w powiecie leżajskim, rzeszowskim, dębickim i niżańskim.

Najczęściej dotyczyły one usuwania z dróg powalonych drzew i połamanych konarów.





Warszawa: Podtopienia na Targówku i Pradze Północ

Strażacy odpompowywali także wodę z zalanych piwnic i posesji, w tym z podtopionego skupu złomu w powiecie mieleckim. Dyżurny dodał, że trzykrotnie strażacy pomagali także w zabezpieczeniu uszkodzonego poszycia dachu na budynkach gospodarczych. Zapewnił jednocześnie, że na chwilę obecną sytuacja pogodowa się ustabilizowała i nie ma nowych wezwań.

Nad Warszawą w poniedziałek przeszły dwie nawałnice.

Podczas pierwszej, jak informowali strażacy, najbardziej ucierpiał Żoliborz i Bielany. Zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew, złamanych konarów i niewielkich zalań ulic. Kolejny problem to uszkodzone samochody i zalane garaże.

Wieczorem nad północną i wschodnią częścią stolicy przeszły kolejne tego dnia nawałnice. W wyniku ulewnego deszczu najbardziej ucierpiały Targówek i Praga Północ. "Łącznie Straż Pożarna interweniowała ponad 170 razy" - powiedział rzecznik stołecznej PSP kpt. Wojciech Kapczyński.



Na godzinę 21 mamy około 170 zgłoszeń dotyczących podtopień i skutków silnego wiatru - powiedział PAP kpt. Wojciech Kapczyński. Strażacy starają się jak najszybciej usunąć wszystkie zagrożenia. Cały czas działamy. Na miejscach zgłoszeń pracuje wiele zastępów - dodał.

Kilkadziesiąt interwencji w Łódzkiem

Ponad 80 interwencji odnotowali do godz. 21 w poniedziałek strażacy w Łódzkiem po przejściu nad regionem gwałtownych burz. Większość działań strażaków dotyczyła wypompowywania wody z zalanych piwnic i usuwania wiatrołomów. Na trzech budynkach gospodarczych uszkodzone lub zerwane zostały dachy.



Według informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Łodzi w poniedziałek wieczorem kilka tysięcy odbiorców w regionie było pozbawionych prądu - najwięcej w rejonie Sieradza i Bełchatowa. Energetycy zapewniają, że awarie są sukcesywnie usuwane i prace powinny zakończyć się w ciągu kilku godzin.

Świętokrzyskie: Ewakuacja obozów harcerskich w obawie przed burzami

Około 260 osób, w tym 230 dzieci, przebywających na obozach harcerskich ewakuowano w poniedziałek po południu w miejscowości Biały Brzeg (powiat włoszczowski) w obawie przed nadchodzącymi burzami. Są to działania prewencyjne związane z prognozami pogody na najbliższe godziny. Wszystkie ewakuowane osoby pochodzące z Płocka i miejscowości Niemodlin znalazły schronienie w pobliskiej szkole podstawowej. Przebywać tam będą do czasu, aż sytuacja pogodowa się unormuje - powiedziała st. sierż. Monika Jałocha z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.







IMGW ostrzega

W poniedziałek po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla wszystkich województw. Temperatura maksymalna we wtorek może osiągnąć nawet 33 stopnie. W niemal całym kraju obowiązują również ostrzeżenia przed burzami z gradem.