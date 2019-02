"Gerald Birgfellner zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tysięcy złotych księdzu z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. Chodziło o budowę drapacza chmur w Warszawie" - donosi w dzisiejszym wydaniu "Gazeta Wyborcza".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński / Jakub Kamiński / PAP

Gerald Birgfellner to austriacki biznesmen, którego firmy prowadziły na zlecenie spółki Srebrna - powiązanej ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości - przygotowania inwestycji w centrum Warszawy: chodziło o budowę bliźniaczych wież K-Towers. Rozmowy w tej sprawie - jak wynika z tzw. taśm Kaczyńskiego ujawnianych przez "Gazetę Wyborczą" - prowadził z Austriakiem m.in. właśnie prezes PiS.

Dzisiaj dziennik cytuje zeznania Geralda Birgfellnera , jakie biznesmen złożył przed prok. Renatą Śpiewak w poniedziałek 11 lutego pod groźbą - co podkreśla gazeta - odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W tym czasie, myślę, że to było w lutym 2018 roku, kiedy sprawa była dalece zaawansowana i byliśmy w trakcie negocjacji, kancelaria Baker McKenzie (wynajęta do prawnej obsługi inwestycji spółki Srebrna - przyp. "GW") poleciła mi, że potrzebuje uchwały spółki Srebrna oraz właściciela spółki Srebrna, czyli fundacji im. Lecha Kaczyńskiego. Baker McKenzie przygotowała treść takiej uchwały. Jarosław Kaczyński powiedział, że potrzebuje pełnomocnictwa od spółki Srebrna do podpisania tej uchwały. Chodzi dokładnie o uchwałę rady fundacji im. Lecha Kaczyńskiego. W imieniu Instytutu Lecha Kaczyńskiego Jarosław Kaczyński sam podpisał te uchwały (...) z dwiema innymi osobami - cytuje "Wyborcza" zeznania Austriaka.

Jak wyjaśnia, chodziło o zgodę na zaciągnięcie kredytu na 300 mln euro i rozpoczęcie inwestycji.

Dalej Birgfellner miał zeznać: Przy czym chciałbym jeszcze powiedzieć, że Jarosław Kaczyński powiedział mi, że musi mieć jeszcze podpis księdza, który jest członkiem rady tej fundacji, ale powiedział, że zanim ten ksiądz podpisze, to trzeba mu zapłacić. Chodzi o pana Rafała Sawicza.

Ks. Rafał Sawicz - jak wyjaśnia dziennik - zasiada wraz z Jarosławem Kaczyńskim i posłem PiS Krzysztofem Czabańskim w radzie Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego.

Gerald Birgfellner zeznał, że zapytał Jarosława Kaczyńskiego o to, ile "muszą zapłacić" Sawiczowi.

On odpowiedział, że prawdopodobnie 100 tysięcy złotych. Powiedziałem, że nie mam takich pieniędzy i muszę je wyłożyć z własnej kieszeni, i mogę zebrać 50 tysięcy, a resztę zapłacimy mu, jak dostaniemy kredyt (z Banku Pekao SA na przygotowanie inwestycji - przyp. "GW"), a ja otrzymam swoje honorarium - cytuje "GW" zeznania Birgefellnera.

Dalej Austriak miał zeznać: Ktoś z Nowogrodzkiej do mnie zadzwonił, nie wiem kto, że powinienem podjąć te 50 tysięcy z banku z mojego prywatnego konta i zawieźć je na Nowogrodzką. Zaniosłem kopertę z pieniędzmi na Nowogrodzką, nie pamiętam dokładnie, komu przekazałem kopertę z pieniędzmi, ale przypominam sobie, że Jarosław Kaczyński tę kopertę miał w ręku. Więc mieliśmy już podpisane uchwały, czyli była zgoda.

Dalej czytamy, że "do zeznania dołączony jest wydruk z konta Austriaka w Banku Pekao SA z adnotacją o pobraniu gotówki 7 lutego 2018" roku, "zeznanie jest podpisane", a "Gazeta Wyborcza" poznała jego treść nieoficjalnie.

Nieoficjalnie też wiemy, że Birgfellner dodał, iż świadkiem opisanych przez niego wydarzeń była jego żona, powiązana rodzinnie z Kaczyńskim - podkreśla dziennik.

"Gazeta Wyborcza" zaznacza, że zapytała prezesa PiS, czy twierdzenia austriackiego przedsiębiorcy są prawdziwe, "a jeśli nie, to czy zawiadomi prokuraturę, że Birgfellner złożył fałszywe zeznania". Na odpowiedzi czekamy... - stwierdza dziennik.

Dodaje, że "ks. Sawiczowi nie można zadać pytań".

W gdańskiej kurii powiedziano nam, że ‘rok temu porzucił stan duchowny’. Czynnym księdzem nie był już w chwili, gdy podpisywał uchwały Instytutu. Nikt nie wie, gdzie go znaleźć - podsumowuje "GW".