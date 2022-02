Trzymiesięczny areszt zastosował sąd wobec 19-latka, który groził ekspedientce nożem w Hrubieszowie (Lubelskie). Następnie mężczyzna wziął z półki alkohol i wyszedł ze sklepu. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu do 12 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała asp. sztab. Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, do zdarzenia doszło w jednym z miejscowych sklepów spożywczych.

Trzymając w ręku nóż, przyłożył ostrze do klatki piersiowej ekspedientki i zagroził, że go użyje, jeśli ta nie wyda mu alkoholu. Następnie zniecierpliwiony napastnik sam podszedł do półki, na której stało piwo, wziął czteropak i wyszedł ze sklepu - przekazała Edyta Krystkowiak.



Policjanci zatrzymali w tej sprawie 19-letniego mieszkańca Hrubieszowa. Wobec podejrzanego o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Za zarzucany mu czyn grozi do 12 lat więzienia.