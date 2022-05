"Szczególne słowa pragnę skierować do umęczonych wojną naszych rodaków w Ukrainie i tych w Białorusi, prześladowanych przez dyktatorskie rządy. Ojczyzna o Was pamięta. Nie jesteście sami" – stwierdził marszałek Senatu Tomasz Grodzki w orędziu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. "Robimy wszystko, by choć trochę ulżyć Wam w cierpieniu. Głęboko wierzę, że wkrótce będziemy mogli razem z Wami świętować Waszą wolność i niepodległość, zjednoczeni pod biało-czerwonym sztandarem z Polakami na całym świecie” – dodał.

Wideo youtube Już po raz 20. obchodzimy w tym roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Ustanowione w 2002 roku z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Państwa święto jest wyrazem uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków z zagranicy w odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości - stwierdził w orędziu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. To także dowód naszego szacunku dla Waszej wierności, przywiązania do polskości i pomocy krajowi w najtrudniejszych momentach - dodał. Od samego początku to właśnie Senat wziął pod swoje skrzydła rozproszonych po całym świecie Rodaków. Jest dla nas honorem i dumą, że jako senatorowie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej X kadencji kontynuujemy tę tradycję i nie zaprzestaliśmy jej nawet mimo tego, że z powodu decyzji politycznych Senat nie może już Państwa wspierać finansowo i materialnie tak, jak robił to wcześniej - podkreślał w swoim wystąpieniu Grodzki. Wasze problemy są dla nas niezwykle ważne. Jestem niezwykle rad, że Senat wciąż jest dla Państwa pożądanym i ważnym partnerem, że darzycie nas zaufaniem - zauważył.

Marszałek Senatu złożył też życzenia wszystkim Polakom żyjącym poza granicami kraju. By przynależność do wielkiego narodu polskiego była zawsze Waszym powodem do chwały, byście nieśli Ojczyznę w sercu i byli jej najlepszymi ambasadorami na całym globie. Niech tam, gdzie jesteście, spełniają się Wasze marzenia i plany - mówił Grodzki.

