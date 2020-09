Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące wykrycia obecności bakterii Listeria monocytogenes w partii produktu pn. Filet śledziowy a’la matias.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Ostrzeżenie dotyczy produktu Zakładu Przetwórstwa Rybnego PANIX Sp. z o.o o numerze partii 012320/165.



/Ostrzeżenie GIS /

Klienci, którzy zakupili produkt, nie powinni go spożywać. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Jakie są objawy listeriozy? U kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 tygodni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Na skutek zakażenia może dochodzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka. U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia. U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy.

GIS poinformował również, że producent zawiadomił swoich odbiorców o wykrytym zagrożeniu. W zakładzie produkcyjnym przeprowadzono dezynfekcję, dodatkowe szkolenia pracowników i zwiększono częstość pobierania próbek do badań laboratoryjnych. Wskazano, że zostanie przeprowadzone dochodzenie w celu stwierdzenia czy Listeria monocytogenes była obecna w surowcu w momencie przyjęcia do zakładu, czy też do zakażenia doszło w trakcie produkcji.