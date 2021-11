Na wyjazd z Polski przez towarowe przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie) czeka 1600 pojazdów. "Szacunkowy czas oczekiwania to 33 godziny" - poinformował wieczorem rzecznik Izby Administracji Skarbowej (IAS) w Lublinie Michał Deruś. Z kolei do 60 godzin wydłużył się czas oczekiwania na odprawę graniczną ciężarówek chcących wyjechać na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach na Podlasiu.

Zdjęcie ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

Na przejściu Koroszczyn-Kozłowicze w trakcie 12-godzinnej zmiany odprawiono na wyjeździe z Polski 606 pojazdów. To bardzo duża liczba, jeżeli chodzi o to przejście graniczne. Funkcjonariusze i służba celno-skarbowa nie notują żadnych problemów z odbieraniem pojazdów przez stronę białoruską - powiedział Deruś.

Na wyjazd z Polski oczekuje obecnie 1600 pojazdów ciężarowych. Czas oczekiwania to 33 godziny.



Do Polski w ciągu 12 godzin wjechało 367 pojazdów. Na odprawę oczekuje 15 samochodów ciężarowych, a czas oczekiwania to 1 godzina - dodał Deruś.



Ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili 3220 samochodów ciężarowych, w tym 1386 na kierunku przywozowym do Polski i 1834 na kierunku wywozowym z Polski.



W związku z kryzysem migracyjnym zamknięte jest przejście graniczne w Kuźnicy, a podróżni kierowani są na przejścia w Bobrownikach lub Kukurykach (Koroszczynie), które jest w woj. lubelskim.

W Bobrownikach czas oczekiwania na odprawę graniczną ciężarówek chcących wyjechać na Białoruś wydłużył się z kolei do 60 godzin - podała podlaska KAS. W kolejce stoi 1,4 tys. ciężarówek. W ciągu ostatnich dwunastu godzin odprawiono 257 ciężarówek.