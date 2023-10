Rusza pilotaż Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z Wczesnym Zapaleniem Stawów. Taką opiekę chorzy dostaną w piętnastu szpitalach w jedenastu województwach. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdzał, jak będzie to działać w praktyce.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Pacjent, u którego na przykład lekarz rodzinny albo reumatolog lub inny specjalista podejrzewa zapalenie stawów, może dostać skierowanie do jednego z piętnastu ośrodków biorących udział w pilotażu - tak to opisuje profesor Brygida Kwiatkowska z Narodowego Instytutu Geriatrii i Reumatologii w Warszawie.

Będą konsultacje różnych specjalistów. My zrobimy również testy przesiewowe, gdyby były wątpliwości. Wczesne zapalenie stawów daje dwa główne objawy, to ból i obrzęk. Najbardziej charakterystyczny jest obrzęk, muszą być poszerzone zarysy stawów. Wczesne zapalenie stawów dotyczy rąk, nóg, stawu skokowego, innych stawów - wymienia prof. Brygida Kwiatkowska.

Lekarze dodają, że zapalenie stawów może dotyczyć dzieci. Często do gabinetów specjalistów trafiają też osoby w wieku dwudziestu-trzydziestu lat.

W tych ośrodkach rusza pilotaż Kompleksowej Opieki nad Pacjentami z Wczesnym Zapaleniem Stawów:

1. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu;

3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich;

4. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie;

5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie;

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów;

7. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

8. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

9. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

10. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie;

11. Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie;

12. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

14. Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

15. Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Ligii Przeciw Reumatyzmowi (EULAR), chory z objawem wczesnego zapalenia stawów powinien być zdiagnozowany w ciągu 6 tygodni od wystąpienia pierwszych objawów, a skuteczne leczenie powinno zostać wdrożone do 12. tygodnia choroby. Dzięki temu możliwe jest zahamowanie rozwoju zapalenia stawów, a pacjent ma szansę uniknąć jej powikłań, w tym niepełnosprawności, rozwoju chorób współistniejących, do których zalicza się m.in. choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę i depresję oraz choroby nowotworowe, jak również przedwczesnego zgonu z ich powodu.

Zapalne choroby reumatyczne wciąż kojarzą się z osobami starszymi. Tymczasem dotyczą populacji osób młodych, bo średnia wieku pacjentów wynosi 26-52 lata, czyli są to osoby w wieku produkcyjnym - wskazuje prof. Kwiatkowska.

Specjalistka tłumaczy, że do tej pory większość koniecznej diagnostyki pacjentów z tymi schorzeniami odbywała się w warunkach szpitalnych, co ograniczało możliwości diagnostyczne. Tymczasem z tej grupy zapalnych chorób reumatycznych można wydzielić te, które są proste do diagnostyki - i tu należy RZS, i tzw. spondyloartropatie. Te choroby można absolutnie ze szpitalnictwa wyciągnąć - oceniła reumatolog. Diagnostyka tych chorób może być prowadzona w warunkach ambulatoryjnych, co jest istotne dla pacjentów, bo często są oni aktywni zawodowo. Jest to również tańsze dla systemu opieki zdrowotnej.

"Dzięki stworzeniu szybkiej ścieżki diagnostycznej pacjenci z objawami wczesnego zapalenia stawów (obrzęk i ból przynajmniej jednego stawu, które nie są wynikiem urazu) nie będą czekali w długich kolejkach, ale będą kierowani przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalistę do jednego z 15 Ośrodków Wczesnego Zapalenia Stawów" - zapewniają twórcy projektu Kompleksowej Opieki.