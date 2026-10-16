Gawkowski o „hejterskiej platformie” i ustaleniach ws. ochrony dzieci

RMF24

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Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski rozmawiał z przedstawicielami platform internetowych o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w sieci. Zażądał skutecznej weryfikacji wieku użytkowników, usuwania kont osób poniżej 13. roku życia oraz sprawniejszej moderacji materiałów zawierających hejt czy traumatyczne treści.

Wszystkie mają znikać natychmiast, a nie po tygodniach albo miesiącach – podkreślił, mówiąc o kontach najmłodszych użytkowników.

Minister przekazał, że między 7 a 12 października instytucje państwowe zgłosiły 89 materiałów uznanych za nielegalne w świetle Kodeksu karnego. Usunięto 30 z nich.

Na spotkaniu przedstawiono przedstawicielom platform cyfrowych dowody, że pozwalały one na rozprzestrzenianie się informacji o atakach nożowników i nie reagowały odpowiednio na publikowane w internecie treści i zagrożenia.

Deklaracje platform i zapowiedź kontroli

Według Gawkowskiego firmy zobowiązały się do przyspieszenia moderacji, przeprowadzenia szkoleń oraz wyznaczenia specjalnych kontaktów dla polskich służb. Zgłoszenia od NASK, CBZC i innych instytucji państwowych mają być obsługiwane w skróconej procedurze.

Szef resortu zapowiedział monitoring reakcji poszczególnych serwisów i publiczne informowanie o wynikach współpracy. Będę mówił, kto jest responsywny, która platforma walczy z hejtem i nienawiścią, a która (...) myśli tylko o zarobku – oświadczył.

Liczy też na wejście w życie polskich przepisów wdrażających Akt o usługach cyfrowych (DSA). Jak zaznaczył, mają one umożliwić natychmiastowe wykonanie nakazu usunięcia treści, a za niewywiązywanie się z obowiązków przewidziano wysokie kary.

Krytyka platformy X

Gawkowski ostro skrytykował platformę X, której przedstawiciele nie pojawili się na spotkaniu. Poinformował, że spośród 57 zgłoszonych materiałów serwis usunął lub ograniczył widoczność 20, a w 37 przypadkach nie podjął działań.

Platforma X to jest platforma hejterska – ocenił minister, zapowiadając wszczęcie odpowiednich procedur po wdrożeniu przepisów DSA.

Do problemów z ochroną nieletnich na X odniósł się również Center for Countering Digital Hate. Organizacja oceniła, że stosowane przez serwis mechanizmy weryfikacji wieku nie chronią skutecznie nastolatków z UE przed treściami dla dorosłych. Biuro prasowe platformy nie odpowiedziało na prośbę PAP o komentarz.