Fundacja Marty Nawrockiej z pokaźną sumą na koncie. Działa od kilku miesięcy

RMF24

Fundacja Blisko Ludzkich Spraw, założona przez pierwszą damę Martę Nawrocką, zebrała już 460 tys. zł z darowizn - wynika z informacji przekazanych portalowi Gazeta.pl. Działająca od kilku miesięcy organizacja realizuje cztery projekty społeczne, ponadto rozpoczęła współpracę z pierwszą instytucją publiczną - Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego rządzonym przez PiS.

Fundacja Marty Nawrockiej - kto zasiada we władzach organizacji

Fundacja Pierwszej Damy – Blisko Ludzkich Spraw została formalnie zarejestrowana w lutym 2026 roku. Jej fundatorką jest Marta Nawrocka, małżonka prezydenta Karola Nawrockiego, jednak nie zasiada ona we władzach organizacji.

Prezesem fundacji został Tomasz Krzemiński, 43-letni pedagog z Gdańska. W radzie fundacji znaleźli się: Daniel Nawrocki, syn pierwszej damy, fotografka Alicja Stefaniuk oraz pedagożka Natalia Suchorska. Wkład finansowy Marty Nawrockiej wyniósł 2 tys. zł.

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku pierwsza dama zapowiadała, że działalność fundacji będzie jej misją na najbliższe lata.

Powstanie fundacji postrzegam jako moją misję i zadanie, które chciałabym realizować przez najbliższe pięć lat. By łączyć. By szukać porozumienia, budować mosty, burzyć mury. By działać wspólnie – mówiła Nawrocka.

Fundacja pierwszej damy zebrała ponad 460 tys. zł darowizn

Jak przekazała Fundacja Pierwszej Damy – Blisko Ludzkich Spraw portalowi Gazeta.pl, na dzień 15 lipca 2026 roku otrzymała 460 052,02 zł darowizn przeznaczonych na realizację celów statutowych.

Organizacja poinformowała, że finansuje swoją działalność z wpłat osób fizycznych oraz prywatnych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie zapowiedziała rozwijanie współpracy z kolejnymi instytucjami publicznymi.

„Kapitan Polska” i współpraca z województwem podkarpackim

Pierwszym partnerem publicznym fundacji zostało województwo podkarpackie, którego marszałkiem od 2013 roku jest związany z PiS Władysław Ortyl.

Jak przekazał Gazeta.pl Krzysztof Witek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Departament Promocji i Turystyki zawarł z fundacją umowę dotyczącą działań promocyjnych przy projekcie „Kapitan Polska”.

Projekt obejmuje organizację dziesięciu wydarzeń w czterech uzdrowiskach: Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju oraz Latoszynie.

Wartość umowy wynosi 30 tys. zł brutto i - jak poinformował urząd - nie została jeszcze rozliczona.

Cztery projekty Fundacji Pierwszej Damy

Fundacja realizuje obecnie cztery inicjatywy społeczne. Najbardziej rozbudowanym projektem jest „Kapitan Polska” - objazdowy, interaktywny spektakl edukacyjny dla dzieci. W jego ramach najmłodsi poznają symbole narodowe, historię pierwszych władców Polski, dawne stolice oraz bohaterów polskich legend.

Drugim projektem jest „HEJT OFF - Słowa Mają Moc!”, czyli warsztaty skierowane do dzieci. Ich celem jest budowanie empatii, wzmacnianie asertywności oraz nauka reagowania na hejt.

Kolejna inicjatywa - „Oddech dla Bohaterek” - zakłada organizację trzydniowego wyjazdu terapeutyczno-rozwojowego dla około 15–20 opiekunek dzieci z niepełnosprawnościami.

Najnowszym przedsięwzięciem fundacji jest projekt „Polska da się lubić”, przewidujący organizację wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wychowujących się w domach dziecka oraz rodzinnych domach dziecka.

Fundacja zapowiada kolejne partnerstwa

Fundacja poinformowała, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego została nawiązana w czerwcu 2026 roku i w przyszłości planowane są kolejne wspólne projekty z instytucjami publicznymi.

Według przekazanych informacji organizacja zamierza kontynuować rozwój swoich programów społecznych, finansowanych przede wszystkim z darowizn przekazywanych przez osoby prywatne oraz przedsiębiorców.