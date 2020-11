Franciszkańska fundacja Brat Słońce zbiera pieniądze na zakup 100 laptopów dla dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin. Inicjatorzy akcji do 21 grudnia chcą zebrać 200 tys. zł, a ponieważ edukacja zdalna już trwa, urządzenia będą kupowane na bieżąco.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W czasie, gdy z powodu pandemii zamykane są szkoły, uczniowie przechodzą na zdalną naukę. Ta kryzysowa sytuacja obnażyła nierówności w dostępnie do internetu i nowych technologii, a także wskazała obszary, w których rodziny potrzebują wsparcia. Wyobraź sobie rodzinę, w której na sześciu mieszkańców dostępny jest jeden komputer - mówi prezes franciszkańskiej Fundacji o. Adam Dudek. Jak podkreśla, mając tylko jeden komputer czworo dzieci nie może jednocześnie uczestniczyć w lekcjach online, a rodzice nie są w stanie wykonywać pracy, która często także w ich przypadku odbywa się zdalnie.