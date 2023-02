Przedsiębiorstwa energochłonne mogą już składać wnioski o rekompensatę wysokich cen gazu i energii - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odnosząc się do programu pomocy dla sektorów energochłonnych. Zaznaczyła, że budżet programu to 5 mld zł.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski / Mateusz Marek / PAP

Szefowa resortu klimatu zaznaczyła, że "kompleksowy program wsparcia odpowiada nie tylko na bieżące potrzeby branży energochłonnej (...), ale odpowiada też na wyjątkową sytuację, w której się branża w ostatnim roku się znalazła".

Anna Moskwa tłumaczyła, że chodzi o "5 mld zł wsparcia dla wszystkich sektorów, które zgodnie z ramami pomocy europejskiej mogły zostać zakwalifikowane". Program dołącza do pakietu wsparcia dla przedsiębiorstw w Polsce.

Minister przypomniała, że w tym roku obowiązuje zamrożona niższa stawka w energii dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - 785 zł za MWh, bez względu na zużycie na cały ten rok.

Do kiedy można składać wnioski?

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "Już wiemy, że w systemie ponad 100 podmiotów przygotowuje się do złożenia wniosków, więc zainteresowanie oczywiście jest i ta odpowiedź na ten program będzie oczywiście duża" - powiedział z kolei minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jak poinformował szef MRiT, "program jest tak przygotowany, żeby jak najszybciej te środki przekazać na rzecz przedsiębiorców".

"14 dni na złożenie wniosku, do 22-ego lutego. Następnie ocena wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 14 dni i wypłata środków na rachunki przedsiębiorców" - wyjaśnił.

Nabór wniosków został uruchomiony dzisiaj o północy.

"Koszty kwalifikowane są w okresie od lutego do końca roku 2022. Podmioty uprawnione do korzystania z finansowania to podmioty, które poniosły koszty w wysokości do 3 proc. wartości swojej produkcji na zakup nośników energii w odniesieniu do roku 2021 i do 6 proc. - maksymalny koszty zakupu energii elektrycznej i gazu, jeżeli bierzemy pod uwagę pierwsze półrocze roku 2022 r." - stwierdził zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.