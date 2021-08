Resort edukacji i nauki opublikował na swoich stronach kalendarz roku szkolnego 2021/2022. Podano m.in. daty przerw świątecznych oraz terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw.

Kiedy ferie zimowe? / RMF FM

Zgodnie z przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kalendarzem, rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 września i potrwa do 24 czerwca.

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2021 r., a wiosenna od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało też terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw.

W województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim - odbędą się od 17 do 30 stycznia 2022 r.

W województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim - od 24 stycznia do 6 lutego 2022 r.

Z kolei w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim - od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.

Ferie zimowe w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim odbędą się od 14 do 27 lutego 2022 r.

Maturzyści zakończą rok szkolny 29 kwietnia 2022 r.

Wakacje zaplanowano od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

Minister edukacji i nauki Przemysła Czarnek zapewnia, że uczniowie wrócą we wrześniu do nauki stacjonarnej od 1 września. Jednocześnie jednak dodaje, że jeśli wzrost zakażeń będzie duży, MEiN zareaguje na to odpowiednio.