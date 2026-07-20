Fałszywe złoto na portalach ogłoszeniowych. Nowa metoda oszustów

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Fałszywe sztabki złota są oferowane na portalach ogłoszeniowych, a oszuści żerujący na rynku wtórnym przedstawiają podrobione dokumenty sprzedaży przypominające paragony z autoryzowanych punktów sprzedaży – alarmuje Mennica Polska. Jak podkreśla spółka, chcąc kupić złoto inwestycyjne „z drugiej ręki”, trzeba zachować ogromną ostrożność. Podróbki są coraz doskonalsze i trudno rozpoznać je gołym okiem. Jak się okazuje, dotyczy to również paragonów.

Fałszywe złoto inwestycyjne. Nowa odsłona metod oszustów

Mennica Polska ostrzega przed kolejną odsłoną metod stosowanych przez oszustów. Spółka w ostatnim otrzymuje zgłoszenia dotyczące ofert sprzedaży fałszywego złota inwestycyjnego na rynku wtórnym, najczęściej na portalach ogłoszeniowych. Oszuści, chcąc uwiarygodnić transakcję, prezentują sfałszowane paragony. Przypominają one dokumenty sprzedaży wystawiane przez Mennicę Polską.

„Zawierają one elementy identyfikujące firmę, adresy punktów sprzedaży oraz inne dane mogące sprawiać wrażenie autentycznych i wzbudzać zaufanie kupujących” – wyjaśniono w komunikacie.

Często trudno gołym okiem rozpoznać falsyfikat

Wszystko to niestety oszustwo. Rynek metali szlachetnych staje się coraz częstszym celem działalności przestępczej. Jak wyjaśnia Mennica Polska, oszustów skłaniają do tego rosnące ceny złota oraz utrzymujące się wysokie zainteresowanie inwestowaniem w drogocenne kruszce.

Czujność trzeba zachować tym bardziej wzmożoną, że podróbki stają się coraz doskonalsze. Niekiedy trudno gołym okiem rozpoznać falsyfikat, a przedstawienie podrobionego paragonu może łatwo zwieść potencjalną ofiarę oszustwa.

Dlatego też, jak podkreśla Mennica Polska, nie należy traktować paragonu lub faktury jako jedynego potwierdzenia autentyczności. Szczególną ostrożność trzeba zachować wobec ofert od osób prywatnych oraz cen znacząco odbiegających od aktualnej wartości rynkowej.

„W przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów sprzedaży (należy) skontaktować się z Mennicą Polską w celu ich weryfikacji, (a) w razie potrzeby skorzystać z profesjonalnej weryfikacji autentyczności złota” – radzi spółka.

Zagrożenie także dla lombardów czy kantorów

Zagrożenia czyhają nie tylko na osoby inwestujące w złoto, ale także na lombardy, kantory oraz firmy prowadzące skup metali szlachetnych. Przestępcy skuszeni perspektywą „łatwego zysku” mogą chcieć oszukać te podmioty w podobny sposób jak osoby prywatne.

„Mennica Polska zachęca do zgłaszania przypadków podejrzenia sprzedaży podrobionych wyrobów lub sfałszowanych dokumentów. W przypadku ujawnienia fałszywego paragonu lub innych dokumentów imitujących sprzedaż w salonach Mennicy Polskiej warto skontaktować się ze Spółką w celu ich weryfikacji oraz zawiadomić właściwe organy ścigania” – podsumowano w komunikacie.