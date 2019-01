Ewakuowano biura Platformy Obywatelskiej w ośmiu miastach - poinformował dyrektor biura krajowego PO Piotr Borys. Powodem są e-maile z pogróżkami.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Ewakuację zarządzono po tym, jak maile o treści: "Dzisiaj siedziba waszej kłamliwej partii wyleci w powietrze, płońcie ogniem piekielnym. Bomba cyka..." dotarły do biur regionalnych PO w: Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.



Według Borysa, policja sprawdza biura PO, a ich pracownicy zostali poproszeni, aby na czas tej kontroli przenieśli się w inne miejsca. Traktujemy te pogróżki poważnie, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się w Gdańsku, po zabójstwie prezydenta Adamowicza, ale jednocześnie podchodzimy do nich ze spokojem - powiedział Borys.