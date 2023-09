Jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem czasu, jaki w ciągu tygodnia spędzamy właśnie w pracy. Średnio pracujemy ponad 40 godzin i 24 minuty tygodniowo. Wyprzedzają nas tylko Grecy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) wynika, że w 2022 roku przeciętny mieszkaniec UE w wieku 20-64 lat spędzał w pracy tygodniowo 37,5 godziny.

Polacy średnio pracowali ponad 40 godzin i 24 minuty tygodniowo. Tylko Grecy są za nami - jako jedyni pracują w Unii Europejskiej więcej niż Polacy - aż 41 godzin. To może trochę dziwić, bo Grecy mają raczej wizerunek ludzi spokojniej podchodzących do obowiązków... Takich co to wpędzają się w długi i lubią relaks.

Poza Wspólnotą - wyprzedzają nas Serbowie - oni pracują 43 godziny tygodniowo.

Zupełnie inaczej jest na zachodzie Europy. Tam raczej już się napracowali. Najkrócej pracuje się w Holandii - średnio 33 godziny tygodniowo. W Niemczech, Danii i Norwegii to 35 godzin.