Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego dzieci przez niektórych duchownych jest możliwa tylko na drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczenia każdego przestępstwa oraz pomocy ofiarom i wyjaśnienia zaniedbań – oświadczyli biskupi na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

W sobotę w najważniejszym polskim sanktuarium maryjnym w Częstochowie zakończyło się 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (KEP). Biskupi dyskutowali m.in. o nauczaniu religii w 30-lecie powrotu tego przedmiotu do szkół w Polsce, analizowali odpowiedź polskiego Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych, przyjęli stanowisko w kwestii LGBT+ oraz zachęcali wiernych do powrotu do kościołów w sytuacji "normalizacji" życia społecznego w trwającej pandemii.

"W centrum musi być zawsze osoba skrzywdzona, to jej mają służyć wypracowane standardy reagowania na krzywdę. Niezwykle ważne są zasady prewencji oraz system zgłoszeń nadużyć - oficjalny, oparty na delegatach działających w diecezjach" - powiedział podczas sobotniej konferencji prasowej na Jasnej Górze prymas Polski, a zarazem delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży abp Wojciech Polak.

"Zdanie, które musi charakteryzować nasze wysiłki, zawarliśmy w komunikacie: odpowiedź na dramat wykorzystania nieletnich jest tylko możliwa na drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczania przestępstwa i pomocy skrzywdzonym oraz wyjaśnienia zaniedbań, jeśli takie były" - dodał prymas.





Pytany podczas konferencji o sprawę metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca, którego ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w ostatnim czasie oskarżył o bierność w sprawie podległego mu ks. Stanisława P. molestującego dzieci, prymas Polak przypomniał, że właśnie podczas zebrania KEP arcybiskup Wiktor Skworc zwrócił się do metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego o podjęcie właściwych procedur ustanowionych w motu proprio +Vos estis lux mundi+ papieża Franciszka, w celu wyjaśnienia sprawy księdza Stanisława P. "Sprawa będzie poddana osądowi Ojca Świętego" - zaznaczył prymas Polak.

Biskupi przyjęli też w Częstochowie "Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+". Dokument podkreśla konieczność odnoszenia się z szacunkiem do osób identyfikujących się z LGBT+. Jednocześnie sprzeciwia się "dążeniom do zdominowania życia społecznego przez te środowiska, zwłaszcza przez chęć zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami i przyznanie im prawa do adopcji dzieci".