„Polityk, tak jak każdy człowiek, musi żyć tak, jakby ten dzień był dniem ostatnim i żeby bilans był zawsze korzystny. Jestem przygotowana na każdą ewentualność” – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Jadwiga Emilewicz w odniesieniu do informacji, że ma opuścić rząd Zjednoczonej Prawicy. Dopytywana o to, czy ktoś rozmawiał z nią o odejściu z rządu, powiedziała: „Rozmów ze mną nikt nie prowadził”.

Robert Mazurek pytał też wicepremier czy Porozumienie godzi się na to, by mieć w przyszłym rządzie jednego ministra. "My dziś prezentujemy stanowisko - w rozmowach tych prezentuje je Jarosław Gowin - że biorąc pod uwagę siłę koalicjantów te dwa ministerstwa są właściwie zasadnie oddające proporcje i udział w kolacji".