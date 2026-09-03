Ekspert: Blisko połowa dorosłych nie wie, że w Polsce jest zakaz bicia dzieci

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Mimo że od 2010 roku w Polsce obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, blisko połowa dorosłych Polaków wciąż nie jest tego świadoma – wynika z najnowszego raportu przedstawionego podczas posiedzenia Komisji ds. Dzieci i Młodzieży. Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podkreśla, że brakuje ogólnopolskich kampanii informacyjnych, które przypominałyby rodzicom o obowiązującym prawie i konsekwencjach jego łamania.

Raport „Zalecenia Komitetu Praw Dziecka ONZ dla Polski. Ocena realizacji i rekomendacje dla władz” przygotowany przez Koalicję Organizacji Pozarządowych, koordynowaną przez UNICEF Polska, wskazuje na poważne braki w ochronie praw najmłodszych.

Dyrektor generalna UNICEF Polska, Renata Bem, zwraca uwagę na konieczność opracowania kompleksowej strategii na rzecz dzieci oraz ratyfikowania III Protokołu fakultatywnego Konwencji o prawach dziecka, który umożliwiłby dzieciom składanie skarg bezpośrednio do Komitetu Praw Dziecka ONZ. Polska podpisała ten dokument w 2013 roku, ale do dziś go nie ratyfikowała.

Przemoc wobec dzieci – systemowe zaniedbania

Eksperci alarmują, że wciąż brakuje skutecznych mechanizmów ścigania przypadków przemocy wobec dzieci oraz wsparcia dla ofiar.

Szredzińska apeluje o wdrożenie modelu Barnahus, który zakłada współpracę służb w jednym miejscu, by skuteczniej pomagać dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem. Organizacje sprzeciwiają się także publicznemu ujawnianiu danych nieletnich sprawców przestępstw seksualnych.

Kryzys pieczy zastępczej

Niepokojące dane płyną także z systemu pieczy zastępczej. Tomasz Thun-Janowski ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce podkreśla, że obecnie w Polsce aż 78 tysięcy dzieci przebywa w pieczy zastępczej – to tyle, ile liczą średniej wielkości miasta.

Wciąż nie udało się zapewnić wszystkim dzieciom rodzinnych form opieki, a w placówkach instytucjonalnych przebywają nawet najmłodsi i dzieci z niepełnosprawnościami.

Pełny raport jest dostępny na stronie unicef.pl.