Legnicka policja wznowiła śledztwo ws. zaginięcia dziecka 26 lat temu. Półtoraroczna dziewczynka zniknęła wtedy z wózka stojącego przed apteką.

W 1994 roku dziecko zniknęło z wózka sprzed apteki w Legnicy, gdy jego dziadkowie kupowali tam leki. Jednym z tropów w śledztwie i poszukiwaniach dziewczynki było założenie, że mogła zostać porwana przez ojca, którego policja bezskutecznie poszukiwała przez wiele lat.



Dopiero w 2008 roku ojciec dziecka po uzyskaniu listu żelaznego pojawił się w Polsce. Sąd uznał go winnym porwania i sprzedaży córki i skazał na 15 lat więzienia. Mężczyzna zmieniał zeznania i choć twierdził, że jest niewinny, to wersja o porwaniu i sprzedaży dziecka za granicę również się pojawiła. Karę więzienia odbywa od 2013 roku.

"Kobieta dowiedziała się, że jest osobą adoptowaną"

Skontaktowała się z nami 27-letnia osoba z zagranicy, która twierdzi, że jest dziewczynką z Legnicy, która zniknęła w 1994 roku - poinformowała mł. aspirant Jagoda Ekiert z legnickiej policji. Kobieta niedawno dowiedziała się, że jest osobą adoptowaną i zaczęła poszukiwać swej prawdziwej tożsamości. Na jednym z portali o osobach zaginionych natknęła się na sprawę z Legnicy. I twierdzi, że odpowiada rysopisowi - wyjaśniła.

Aby potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo, konieczne będzie porównanie materiału genetycznego. Jak poinformowała Ekiert, ku temu zmierzają działania policji we wznowionym śledztwie.



Na razie nie pobrano jeszcze materiału genetycznego od matki zaginionej dziewczynki, ponieważ pracuje ona w Niemczech, a z powodu koronawirusa jej przyjazd do Legnicy jest utrudniony. Ma to jednak nastąpić w ciągu kilku tygodni.