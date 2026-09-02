Dziesiątki przesłuchanych, tetrabajty danych. Najnowsze ustalenia ze śledztwa ws. PKOl i PLK

RMF24

Kilkadziesiąt osób przesłuchano już w wielkim śledztwie dotyczącym podejrzeń nieprawidłowości finansowych w Polskim Komitecie Olimpijskim i Polskiej Lidze Koszykówki pod rządami Radosława Piesiewicza - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To postępowanie prowadzone w Gdańsku nie jest powiązane ze śledztwem w sprawie Zondacrypto, w którym prezes Piesiewicz ostatnio usłyszał zarzuty i został aresztowany.

Prokuratorzy z Gdańska analizują potężną liczbę zabezpieczonych przez CBA dokumentów papierowych, a także elektronicznych. To terabajty danych, miliony plików. Na tej podstawie powstaje lista osób do przesłuchania. Te osoby są sukcesywni wzywane do prokuratury. Pytane są o konkretne faktury, czy „zdarzenia gospodarcze”. Nikt do tej pory nie usłyszał zarzutów. Śledczy nie informują natomiast, kogo konkretnie przesłuchano, zaznaczając, że nie wzywali jeszcze Piesiewicza.

Prokuratorzy sprawdzają przede wszystkim, dlaczego prywatna firma Piesiewicza realizowała zadania dla koszykarskiej Ligi i Polskiego Związku Koszykówki, inkasując w sumie ponad 9 milionów złotych. Po drugie, dlaczego część usług dla Komitetu Olimpijskiego realizowały firmy wiceprezesów, które uzyskały za to ponad 400 tysięcy. Chodzi też o wyjaśnienie, czy Komitet poniósł co najmniej milionową szkodę na remoncie restauracji w siedzibie PKOl-u.

Ruch PKOl po aresztowaniu Piesiewicza. Domagają się zwołania zarządu Afera w Polskim Komitecie Olimpijskim nabiera tempa. Po zatrzymaniu prezesa Radosława Piesiewicza część członków prezydium domaga się pilnego zwołania posiedzenia zarządu i formalnego odwołania szefa organizacji.

Piesiewicz aresztowany ws. Zondacrypto

Radosław Piesiewicz został aresztowany w weekend przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym działalności giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Piesiewicz w tej sprawie został zatrzymany w ubiegły czwartek. Prokuratura twierdzi, że w 2025 roku szef PKOl powoływał się na swoje wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), które miały wynikać ze znajomości z byłym premierem. W zamian za korzyść majątkową – luksusowy zegarek o wartości blisko 170 tys. zł – miał podjąć się załatwienia sprawy dla szefa Zondacrypto, Przemysława Krala. Chodziło o postępowanie UOKiK dotyczące tej giełdy kryptowalut.

Drugie przestępstwo, o które podejrzewany jest Piesiewicz, dotyczy zaspokajania wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych. Według prokuratury, w kwietniu bieżącego roku, gdy Zondacrypto zmagała się z problemami finansowymi, prezes PKOl miał nakłaniać członka zarządu spółki BB Trade Estonia OU (operatora serwisu zondacrypto.com) do wypłaty środków – 195 tys. zł i 100 tys. euro – z pominięciem innych wierzycieli.

Podczas przesłuchania w prokuraturze Piesiewicz nie przyznał się do winy.