Dworzec w słynnym uzdrowisku przejdzie metamorfozę. „Gruntowna modernizacja”

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19 milionów złotych będzie kosztował remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku (woj. kujawsko-pomorskie). Prace mają się zakończyć w pierwszej połowie 2028 r.

W poniedziałek podpisana została umowa pomiędzy PKP a wykonawcą, który przygotuje projekt zmian i wyremontuje dworzec w Ciechocinku. Co ważne, budynek ma zachować walory historyczne, a jednocześnie zostać przystosowany do aktualnych potrzeb okolicznych mieszkańców i gości uzdrowiska.

Gruntowna modernizacja dworca to drugi etap przywracania kolei do Ciechocinka. Prawie rok temu na mapę kolejową wrócił Ciechocinek, dzięki przywróceniu po 14 latach pasażerskich połączeń kolejowych. (...) Ciechocinek jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk. Nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby nie można było tutaj przyjechać koleją — mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.



Dworzec kolejowy w Ciechocinku (fot. Agnieszka Bielecka) / PAP

Jak zmieni się dworzec w Ciechocinku?

W ramach prac remontowych zaplanowano m.in. wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, renowację elewacji, która dzięki temu odzyska dawny charakter, a także aranżację holu i wymianę niezbędnych instalacji.

W budynku znajdzie się poczekalnia dla podróżnych z systemem informacji pasażerskiej, a w pobliżu urządzone zostaną toalety dostosowane do osób o ograniczonej mobilności i wyposażone w przewijaki dla niemowląt.

Zagospodarowana zostanie również przestrzeń dookoła budynku. Planowane jest postawienie ławek i uporządkowanie zieleni.



Dworzec w Ciechocinku (fot. Agnieszka Bielecka) / PAP

Dworzec nawiązywał do innych budowli w uzdrowisku

Dworzec kolejowy w Ciechocinku powstał w 1902 r. Swoją architekturą nawiązywał do budowli uzdrowiskowych w Ciechocinku, łącząc elementy stylu arkadowego z bogatą dekoracją ciesielską typową dla architektury uzdrowiskowej.

Dworzec w tej formie nie przetrwał II wojny światowej – okupant urządził w nim magazyn, a w 1945 r. podpalił go. Obiekt został odbudowany w latach 1950-1952, ale w formie uproszczonej.

Dworzec w Ciechocinku od 2011 r. nie pełni swoich funkcji. Po tym, jak w 2025 r. wznowiono połączenia kolejowe do uzdrowiska, urządzony został tymczasowy dworzec w kontenerach. Będzie on wykorzystywany przez podróżnych do czasu zakończenia remontu zabytkowego obiektu.

Duża część przestrzeni historycznego dworca zajmowana jest aktualnie przez trzech najemców. Znajduje się tam galeria z przedmiotami retro, restauracja i biuro turystyczne. Wszyscy zadeklarowali współpracę w trakcie i po wykonaniu remontu.