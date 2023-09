Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło 21 września w Zielonej Górze w Lubuskiem. Na przejściu dla pieszych potrąconych zostało dwóch nastolatków. Na szczęście, nic poważnego im się nie stało.

/ Policja Lubuska /

Do tego zdarzenia doszło 21 września na ul. Długiej w Zielonej Górze. Całą sytuację uchwyciły kamery monitoringu. Nagranie to publikuje też lubuska policja.

Dwóch nastolatków w wieku 12 i 14 lat zostało potrąconych na przejściu dla pieszych przez 68-letniego kierowcę.

Na szczęście, mimo że sytuacja wyglądała groźnie, chłopcy nie doznali poważnych obrażeń.

Jak podaje policja, nagranie z monitoringu wskazuje na to, że to prawdopodobnie kierowca nie zachował należytej ostrożności zbliżając się do przejścia.

NIEBEZPIECZNE POTRĄCENIE NASTOLATKÓW UCHWYCIŁA KAMERA – POLICJANCI WYJAŚNIAJĄ OKOLICZNOŚCI Lubuska policja /