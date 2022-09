“Nie jestem absolutnie zwolennikiem znaczącego przesuwania tych wyborów, bo nie chcę zakłócania procesów demokratycznych, ale chcę, żeby one odbywały się w sposób jak najbardziej czysty" – stwierdził w TVN24 prezydent Andrzej Duda, pytany o wybory samorządowe. W ubiegłym tygodniu posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy wydłużający kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Jego celem jest przesunięcie wyborów samorządowych z jesieni 2023 roku na wiosnę 2024 roku, aby nie kolidowały z wyborami parlamentarnymi.

Andrzej Duda / Peter Foley / PAP/EPA

Podczas rozmowy z TVN24 prezydent Andrzej Duda został zapytany o to, jaką decyzję podejmie w sprawie terminu wyborów samorządowych. Najrozsądniejszą, słuchając różnych głosów. Także głosów Państwowej Komisji Wyborczej. Patrząc na obowiązujące u nas przepisy. Poczekam na to, jaka propozycja zostanie zgłoszona - wskazał.



W ocenie Dudy do zakłócenia procesów demokratycznych mogłoby dojść, gdyby wybory samorządowe zbiegły się z wyborami parlamentarnymi. Ze względów, o których mówiła Państwowa Komisja Wyborcza, ze względu na dominację kampanii ogólnopolskiej parlamentarnej nad kampanią samorządową, która bardzo często ma charakter lokalny - zauważył. To są dwie różne specyfiki, a przecież dominacja tych wielkich partii w kampanii centralnej jest ogromna i dobrze wiemy, że one dominują wtedy w mediach, więc odsunięcie o pewien czas tych wyborów mogłoby być rozwiązaniem. Czekam na propozycje - podsumował Duda.