​Pozostało kilka dni na złożenie wniosku o udzielenie dotacji na likwidację pieca, kotła lub kominka. 30 czerwca upływa termin naboru wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W ostatnich miesiącach do Urzędu Miasta Krakowa z wnioskami zgłasza się więcej mieszkańców niż w analogicznym okresie w 2017 i 2018 r. Od początku roku do urzędu wpłynęło 791 wniosków - a to nie koniec.

