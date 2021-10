43 procent cudzoziemców przebywających w zamkniętych ośrodkach, którzy nielegalnie dostali do Polski z Białorusi, złożyło wnioski o udzielenie pomocy międzynarodowej - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. W zamkniętych placówkach jest obecnie około 1450 imigrantów.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Onufryjuk / PAP

Okazuje się, że osoby, które dostają się do Polski przez zieloną granicę z terytorium Białorusi, w większości nie chcą składać wniosków o udzielenie pomocy międzynarodowej.

Chodzi o to, że wszczęcie procedury w naszym kraju zamknęłoby im drogę o ubieganie się o ochronę na zachodzie Europy, a dla dużej części Polska nie jest krajem docelowym. W zamkniętych ośrodkach czekają więc na decyzje, które nakażą im opuścić nasz kraj.

Jak dowiedział się reporter RMF MF, 735 osób, a więc obecnie połowa cudzoziemców w zamknietych ośrodkach - to obywatele Iraku.

Rekordowe liczby migrantów na polsko-białoruskiej granicy

Napór imigrantów na polską granicę nasila się.



Straż Graniczna w ostatnich dniach notuje coraz więcej osób, które próbują przedostać się do Polski z Białorusi.



Ciągle padają rekordowe liczby, w środę było niemal 500 takich prób, a w czwartek zostało przekroczone pół tysiąca. Wcześniej, każdego dnia mieliśmy do czynienia z ponad 300 do 400 próbami przekroczenia granicy polsko-białoruskiej - powiedziała rzecznik SG ppor. Anna Michalska.