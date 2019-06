Były premier, a obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk stawił się na posiedzenie sejmowej komisji do spraw wyłudzeń podatku VAT. To druga próba przesłuchania polityka.

Donald Tusk przed przesłuchaniem komisji ds. wyłudzeń VAT / Paweł Supernak / PAP

Pierwsza miała miejsce w maju tego roku, wtedy jednak polityka zatrzymały obowiązki szefa Rady Europejskiej.

Przewodniczący komisji ds. VAT Marcin Horała stwierdził, że "przynajmniej jest takie podejrzenie", że b. premier Donald Tusk, albo niewystarczająco sprawował nadzór nad podległymi mu służbami, albo nie podejmował odpowiednich działań, które mogłyby uchronić budżet państwa przed wyłudzaniem podatku VAT. Tusk ma w poniedziałek zeznawać przed sejmową komisją ds. VAT.



Jeżeli działo się źle, jeżeli tych działań nie podejmowano, lub podejmowano je niezwykle opieszale, to kwestia pozostaje do ustalenia, na którym poziomie machiny państwowej, gdzie była to świadomość, gdzie na przykład był brak wiedzy, albo brak staranności, albo brak nadzoru - zaznaczył Horała.



W środę 29 maja br. przed południem odbyło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. VAT, która - zgodnie z ustalonym harmonogramem - miała przesłuchać Donalda Tuska. Wcześniej przewodniczący komisji Marcin Horała informował, że rano do sekretariatu komisji wpłynęło pismo od pełnomocnika Tuska, mecenasa Romana Giertycha dot. niestawienia się szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na przesłuchanie przed komisją.

Donald Tusk był współtwórcą i przewodniczącym Platformy Obywatelskiej (2003 - 2014), dwukrotnie stał na czele rządu koalicji PO-PSL. Po raz pierwszy w latach 2007 - 2011 i po raz drugi w latach 2011 - 2014.