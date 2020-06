5 osób zostało rannych w zderzeniu 2 samochodów na ul. Wrocławskiej w Długołęce. Na miejscu tego zdarzenia wciąż pracują policjanci.

Do wypadku doszło na wysokości marketu. Mężczyzna kierujący jednym z samochodów został już przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Na miejscu jest jeszcze jeden śmigłowiec oraz ratownicy, którzy udzielają pomocy 4 kobietom - one razem podróżowały w drugim pojeździe.



Policjanci sprawdzają, jak doszło do tego wypadku.