Dodatek pielęgnacyjny. Kto dostanie ekstra 366 zł do emerytury?

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Od stycznia 2027 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę dodatku pielęgnacyjnego dla kolejnej grupy seniorów. Tym razem świadczenie trafi do osób urodzonych w 1952 roku, które ukończą 75 lat. Sprawdź, kto może liczyć na dodatkowe pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać wsparcie.

Dodatek pielęgnacyjny – dla kogo i od kiedy?

Już od stycznia 2027 roku ZUS rozpocznie wypłatę dodatku pielęgnacyjnego dla osób z rocznika 1952 - przypomina serwis Forsal.pl. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w przyszłym roku ukończą 75 lat.

Dodatek ten przysługuje nie tylko emerytom, ale również rencistom, którzy spełniają kryterium wiekowe lub są całkowicie niezdolni do samodzielnej egzystencji.

Warto podkreślić, że świadczenie to jest przyznawane automatycznie – nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków. ZUS sam ustali prawo do dodatku i zacznie go wypłacać razem z emeryturą lub rentą.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny i jak go otrzymać?

Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego to 366,68 zł brutto miesięcznie. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji, więc od marca 2027 roku może wzrosnąć nawet do 379 zł (zakładając wzrost świadczeń na poziomie 3,48 proc.).

Dodatek wypłacany jest razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym, w tym samym terminie.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, wystarczy ukończyć 75 lat lub posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W przypadku osób, które osiągną wymagany wiek, nie jest konieczne przedstawianie dodatkowych dokumentów – ZUS przyzna świadczenie z urzędu.

Ważne: nie każdy senior otrzyma dodatek

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, chyba że pobyt poza placówką trwa dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. Ponadto, w związku z nowymi przepisami dotyczącymi tzw. renty wdowiej, niektórzy seniorzy mogą nie odczuć realnego wzrostu świadczenia.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, suma wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli od marca 2026 roku – 5 935,47 zł - zauważa serwis Infor.pl. Jeśli łączna kwota pobieranych świadczeń przekroczy ten limit, ZUS odpowiednio pomniejszy wypłaty, co może oznaczać, że dodatek pielęgnacyjny nie zwiększy faktycznej kwoty otrzymywanej przez seniora.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny – ważne różnice

Warto pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny to nie to samo co zasiłek pielęgnacyjny. Tego drugiego nie można pobierać jednocześnie z dodatkiem, a wypłacany jest on przez gminę, a nie przez ZUS. Dodatek pielęgnacyjny jest natomiast powiązany z emeryturą lub rentą i przyznawany automatycznie po ukończeniu 75 lat.