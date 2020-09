Polska jest jeszcze w strefie chłodnego frontu atmosferycznego - informuje IMGW. W najbliższych dniach możemy spodziewać się jednak stopniowego ocieplenia. Co więcej, synoptycy prognozują, że już w najbliższy weekend temperatura może wynieść nawet 28 stopni Celsjusza. Druga połowa września również zapowiada się ciepła i bezchmurna.

Zdjęcie ilustracyjne / pixel2013 / Pixabay

W czwartek przewidywane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzeniami.

Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C w woj. warmińsko-mazurskim do 22 st. C w woj. podkarpackim.

W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W pasie nadmorskim możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim do 23 st. C w woj. śląskim.

Prognoza na piątek / INTERIA.PL

Sobota przyniesie spore ocieplenie - aż do 28 st. w woj. dolnośląskim. Najchłodniej będzie w woj. warmińsko-mazurskim - do 22 st. C.

W północnej części kraju można spodziewać się niewielkiego zachmurzenia, w pozostałej części kraju ma być słonecznie.



Prognoza na sobotę / INTERIA.PL

Niedziela znów zapowiada się pochmurnie i z opadami deszczu oraz burzami, ale będzie cieplej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a miejscami porywisty.





Prognoza pogody na drugą połowę września

W drugiej połowie września również prognozowana jest wysoka temperatura. Termometry pokazać mogą nawet do 26 stopni Celsjusza. Pojawią się także pojedyncze epizody upalne. Będą to dni, kiedy temperatura wyniesie ponad 30 stopni Celsjusza. Burze będą występowały rzadko. Pojawią się za to mgły i pierwsze przymrozki. Poranki i wieczory będą chłodne.