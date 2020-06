W związku z długim weekendem już od środy na drogach Warszawy i okolicznych powiatów będzie więcej kontroli - zapowiada rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Dodał, że w działaniach będą wykorzystane nowe samochody marki Skoda Superb o mocy 272 KM, które kilka dni temu trafiły do policjantów.

W działaniach będą wykorzystane nowe samochody marki Skoda Superb o mocy 272 KM / Policja

Jak podkreślił nadkom. Sylwester Marczak, długi czerwcowy weekend będzie dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KSP "egzaminem" przed okresem wakacyjnym. Już od środy na drogach garnizonu pojawi się więcej kontroli. Ich celem ma być ukrócenie brawury na drogach - zaznaczył.

Nieustannie główną przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. Piraci drogowi wciąż ignorują ograniczenia, a co za tym idzie liczba ofiar śmiertelnych nadal rośnie - stwierdził. Dodał, że od początku tego roku na drogach garnizonu stołecznego w 425 wypadkach zginęły 44 osoby. Jest to wprawdzie spadek o 28 osób w stosunku do tego samego okresu roku 2019, jednak nie możemy zapominać o 44 tragediach rodzinnych - wskazał.



Według Marczaka, newralgicznym okresem na drogach są wakacje. W tym czasie wielu kierowców ponosi fantazja. Wykorzystują dobre warunki atmosferyczne i rozwijają na drogach duże prędkości. Pirackie zachowania niestety bardzo często kończą się tragicznie - ocenił.



Podczas ubiegłorocznych wakacji na drogach garnizonu stołecznego doszło do 307 wypadków, w których zginęło 29 osób. Dla porównania w 2018 roku takich zdarzeń było 321. Życie straciło w nich 26 osób - dodał.



W czasie długiego weekendu, który rozpocznie okres przygotowań do sezonu wakacyjnego, z piratami drogowymi będą walczyli również funkcjonariusze działającej w Wydziale Ruchu Drogowego grupy SPEED.